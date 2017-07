Vor zehn Jahren brach die Düsseldorfer IKB-Bank zusammen

WDR: Im Juli 2007 waren wir schon fast mittendrin in einer der größten internationalen Finanzkrisen. Das erste Dominosteinchen in Deutschland war gefallen: die IKB , Mittelstandsbank in Düsseldorf. Helfen Sie uns, die Krise dieser Bank zu begreifen.

Ulrich Ueckerseifer: Das ist gar nicht so schwierig. Sie sind einfach größenwahnsinnig geworden. Die Leiter dieser Bank haben in den USA das berühmte große Rad gedreht.