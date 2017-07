NRW-Unternehmen investieren wenig in Innovation

Unternehmen in NRW geben laut einer Studie deutlich weniger Geld für Innovationen aus als Betriebe in anderen Bundesländern. Das hat am Montag (24.07.2017) das Institut der deutschen Wirtschaft Köln bei der Vorstellung des aktuellen "Innovationsatlas" in Berlin mitgeteilt. In NRW fließen danach 1,2 Prozent der Bruttowertschöpfung in Forschung und Entwicklung. Der Bundesdurchschnitt liege bei 2,1 Prozent.

Dritter Platz bei Patentanmeldungen

Technologieorientierte Neugründungen finden im bevölkerungsreichsten Bundesland seltener statt als anderswo; auch die Beschäftigungsquote in technisch-naturwissenschaftlichen Akademikerberufen ist in vielen anderen Regionen deutlich höher. Nach der vorgestellten Studie liegt NRW allerdings bei der Zahl der Patentanmeldungen auf Platz drei hinter Baden-Württemberg und Bayern. Bundesweiter Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen bei der Versorgung mit Breitband-Internet mit einer Quote von 82 Prozent der Haushalte.

Unterschied zwischen Regionen