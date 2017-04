RWE freut sich auf Innogy-Dividende

Da mehr als drei Viertel der Innogy-Papiere weiter in RWE-Hand sind, bedeutet dies gut 680 Millionen Euro Ausschüttung für RWE. In dem neu geschaffenen Unternehmen Innogy hatte RWE 2016 sein Zukunftsgeschäft mit Netzen, Vertrieb und Ökostrom gebündelt. Innogy mit etwa 40.000 Beschäftigten war im Oktober 2016 an die Börse gegangen.

Größere Proteste gegen Dividendenhöhe kaum zu erwarten

Größere Proteste gegen den Dividendenvorschlag und die Arbeit der neuen RWE-Großtochter seien kaum zu erwarten, sagte der Aktionärsvertreter Thomas Hechtfischer von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz ( DSW ). Dabei könne man die Höhe der Ausschüttung durchaus kritisch sehen: „ Es fließt schon sehr viel Geld ab. Es ist fraglich, ob das auf Dauer sinnvoll ist. Das Unternehmen muss doch investieren. “

Innogy erwartet steigende Erträge

Innogy hatte Mitte März in der ersten eigenen Bilanz geschrumpfte Gewinne gemeldet. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen aber wieder mit steigenden Erträgen.