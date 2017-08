Deutsche Post präsentiert Halbjahreszahlen 2017

Während viele Geschäfte in den Städten darunter leiden, dass die Menschen immer mehr im Internet bestellen, ist genau das für die Post einer der wichtigsten Erfolgstreiber. Die Umsätze kletterten um 4,4 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Der Vorstandsvorsitzende der Post, Frank Appel, konnte in Bonn das beste zweite Quartal der Unternehmensgeschichte präsentieren.

Zum siebten Mal in Folge Quartalsbestwert

Der operative Gewinn stieg um fast zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, mit gut 840 Millionen Euro sogar noch etwas mehr als Branchenexperten erwartet hatten. Damit legt der Konzern inzwischen zum siebten Mal in Folge einen Quartalsbestwert vor. Man sei auf dem besten Wege, die Ziele für 2017 zu erreichen, erklärte Frank Appel. Die Post will in diesem Jahr einen operativen Gewinn von gut 3,7 Milliarden erzielen.

Umsätze sollen weiter wachsen

Einmal mehr ist vor allem die Paketsparte der Erfolgstreiber bei der Post, sowohl auf dem deutschen als auch insgesamt auf dem europäischen Markt. Aber auch das Expressgeschäft wächst immer noch deutlich an. Hier lagen die Umsätze des zweiten Quartals mit bald vier Milliarden Euro 8,7 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Dank der aktuellen Entwicklung will Postchef Frank Appel auch an den langfristigen Zielen weiter festhalten. Von 2013 bis zum Jahr 2020 soll der operative Gewinn durchschnittlich mehr als acht Prozent wachsen.

Stand: 08.08.2017, 10:56