Auch NRW-Geldboten im Warnstreik

Hunderte Geldboten sind am Freitag bundesweit in den Warnstreik getreten - darunter laut Gewerkschaft Verdi erstmals auch 350 NRW -Beschäftigte. Sie kämpfen für Einkommensverbesserungen und eine Angleichung der regionalen Tariflöhne.

In NRW sei vor allem die Abholung der Tageseinnahmen bei Warenhäusern betroffen gewesen, sagte ein Verdi-NRW-Sprecher. Banken hätten sich vorher reichlich mit Bargeld eingedeckt. Falls der Streik länger dauere, könne es künftig aber auch dort Engpässe geben, sagte Verdi voraus.

Kundgebung in Oberhausen

Bei einer Kundgebung in Oberhausen drohte eine Verdi-Sprecherin mit einer Ausweitung der Streiks, falls es bei der nächsten Tarifrunde am 31. Januar in Frankfurt kein "verhandlungsfähiges Angebot" geben werde.

Verdi fordert höheren Stundenlohn und regionale Angleichung

Verdi strebt für die bundesweit 11.000 Geldboten und Geldsortierer einheitliche Einkommen an und fordert eine Erhöhung der Stundenlöhne um 1,50 Euro. Beim Geldtransport liege der Lohn derzeit in Berlin bei 11,24 Euro, in Nordrhein-Westfalen dagegen bei 15,73 Euro. Die Arbeitgeber haben je nach Berufsgruppe und Region ein Plus von 6 bis 13 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von drei Jahren angeboten, wie die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste am Freitag mitteilte.

Bei einem ersten Warnstreik am 13. Januar hatten nach Gewerkschaftsangaben bundesweit 1.000 Mitarbeiter die Arbeiter niedergelegt. Nach Bankenangaben ging das Bargeld aber nicht aus.

Stand: 27.01.2017, 17:32