Ausbildungsplatz: So kommen Bewerber und Betriebe zusammen

Eigentlich beginnt das Ausbildungsjahr am 1. August. In NRW geht es zum Teil aber auch erst Anfang September nach dem Ende der Sommerferien los. " Viele Jugendliche, die sich bisher erfolglos beworben haben, lassen sich jetzt von Arbeitsagenturen beraten ", sagte Heike Börries von der Regionaldirektion der Arbeitsagentur für Arbeit am Montag (14.08.2017).

Unbeliebte Bereiche ohne Bewerber

Rund 32.700 Lehrstellen sind in NRW noch unbesetzt. " In allen Berufen gibt es noch offene Ausbildungsstellen ", sagte der Präsident des nordrhein-westfälischen Handwerkskammertages, Andreas Ehlert, im WDR. Darunter seien auch beliebte Berufe wie Anlagenmechaniker oder Mechatroniker. Vor allem in den Bereichen Drucktechnik, Reinigung, Lebensmittelverkauf und Gastronomie fehlen Bewerber.

Borries wirbt auf beiden Seiten für mehr Flexibilität. " Man sollte nicht immer auf ein Top-Zeugnis schielen, sondern den Bewerber erst mal einladen ", sagt sie.

Werkzeugmechaniker statt Zerspannungsmechaniker

Auf der anderen Seite rät die Agentur für Arbeit Jugendliche dazu, statt einen überlaufenen Ausbildungsberuf eine ähnliche Alternative zu wählen. In Deutschland sind 327 Ausbildungsberufe anerkannt. Im verarbeitenden Gewerbe ist etwa die Ausbildung als Zerspannungsmechaniker stark gefragt. Die Aussichten auf einen Platz in diesem Bereich sind sehr gering.

Der Werkzeugmechaniker stellt ebenfalls Bauteile aus Metall her, etwa durch Drehen, Fräsen, Bohren oder Schleifen. Beide Berufe sind im Industriebereich, erfordern handwerkliches Geschick und den Umgang mit Metall und Maschinen. Auch die Arbeitsbedingungen sind ähnlich. Ähnliche Parallelen bestünden zwischen der Einzelhandelskauffrau und der Drogistin, so die Arbeitsagentur.