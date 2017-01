Atomausstieg: Sparen auf Kosten der Steuerzahler

Atomausstieg: Das Gesetz öffnet Hintertür zum Sparen

Für den Rückbau der Atomkraftwerke sollen die Konzerne selbst aufkommen. Eigentlich, denn die Bundesregierung öffnet den Atomkonzernen ein weiteres Hintertürchen: Nach dem gerade verabschiedeten Atomgesetz müssen zwar Konzernmütter für ihre Tochterunternehmen haften, nicht aber umgekehrt.

Mütterkonzerne weiterhin für Kraftwerke zuständig

Sowohl Eon , als auch RWE haben sich unlängst aufgespalten und entscheidende Sparten an Tochterunternehmen ausgelagert. So hat Eon die Konzerntochter Uniper gegründet, die die Sparten Wasser und Gas übernimmt, RWEs Tochter Innogy kümmert sich in Zukunft um Wasser-, Wind- und Solarenergie. Aber: Die Kernkraftwerke mit den großen Kostenrisiken bleiben weiterhin bei den Mutterkonzernen.

Passus im Gesetz "nicht nachvollziehbar"

Schon jetzt sind die Tochterunternehmen zu Großkonzernen geworden. Wenn die Mutterkonzerne irgendwann nur noch Verluste machen und ungewollt oder möglicherweise auch gezielt pleitegehen, sind die Töchter fein raus. Sie müssen dann nicht mehr für den Rückbau der Atomkraftwerke haften. Den entsprechenden Passus im Gesetz bewertet Professor Georg Hermes von der Universität Frankfurt als " nicht nachvollziehbar ".

Kosten für Steuerzahler als Werbevorteil

Innogy: nicht zuständig für "historische Verbindlichkeiten"

Wie realistisch die Befürchtungen sind, dass am Ende auch hier der Steuerzahler einspringen muss, zeigt RWE selbst. In einer Präsentation für Investoren im August 2016 warb die Tochter Innogy damit, dass man bei der Abspaltung extra so vorgegangen sei, dass man " nicht für historische Verbindlichkeiten der RWE AG (speziell bezüglich der Atomwirtschaft) herangezogen werden kann ".

Stand: 25.01.2017, 09:29