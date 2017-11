"Jauch-Kuppel" soll bald in Essen stehen

Ein Unternehmen aus Berlin plant eine Großinvestition auf der ehemaligen Essener Zeche Zollverein. Hier soll der sogenannte Campus Ruhr gegründet werden. 50 Millionen Euro will der Berliner Unternehmer Reinhard Müller investieren. Highlight der Pläne ist eine nachgebildete Reichstagskuppel, die später für die ARD -Talkshow Günther Jauch verwendet worden ist.

Campus für Energie-Ideen

In alten Industrieanlagen auf dem Gelände der Kokerei Zollverein sollen Büros und ein Campus entstehen. Kleine Start-Up-Unternehmen und große Konzerne sollen hier nach Willen des Unternehmers einziehen, um gemeinsam Ideen für die Energiewende zu entwickeln. Zum Beispiel intelligente Stromnetze oder Batteriespeicher.

Vorbild ist der sogenannte Euref-Campus in Berlin. Dort hat Investor Reinhard Müller dutzende Start-Up-Unternehmen davon überzeugt, an der Energieversorgung von morgen zu forschen. Jetzt will er ein zweites solches Zentrum auf Zollverein aufbauen.

Noch mehr Hingucker auf Zollverein

So soll die Reichtagskuppel im Kühlturm aussehen

Das UNESCO -Kulturerbe ist dafür ideal, weil es an sich schon ein Hingucker ist. Und Reinhard Müller möchte diese interessante und originelle Architektur nutzen. In einen der Kühltürme soll beispielsweise die alte Kuppel von Günter Jauchs ARD-Talkshow aus Berlin installiert werden und so zu einem außergewöhnlichen, neuen Veranstaltungsort werden.

Die Kuppel war ursprünglich für die Fußball- WM 2006 angefertigt worden und in den Jahren 2011 bis 2015 durch die Talkshow von Günther Jauch deutschlandweit bekannt geworden.

Stand: 09.11.2017, 13:17