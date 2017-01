Eisbahnen in Städten: Man muss aber nicht zwingend in die klassischen Wintersportgebiete NRWs reisen, um Wintersport-Freuden zu genießen. Einen großen Run gibt es zurzeit auch auf die Eisbahnen in den Städten des Landes wie zum Beispiel in Essen. Dort kann man in der ehemaligen Zeche Zollverein Schlittschuh laufen.