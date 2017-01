Es bleibt winterlich - mit Schnee und Graupel

" In den Regionen ab 400 Meter Höhe - also Sauerland, Bergisches Land, Eifel oder Weser Bergland - wird heute noch einiges an Neuschnee kommen ", sagt WDR-Wetterexperte Stefan Laps. Auch seien in Ostwestfalen und Richtung Eifel noch kräftige Schneeschauer unterwegs. Wegen der starken Schneeverwehungen hat der Deutsche Wetterdienst noch bis zum Samstagmittag (14.01.2017) eine Unwetterwarnung ausgegeben.

Nächste Schneeschauer im Anmarsch