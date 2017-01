Sturmtief streift auch NRW

Sturmtief "Axel" nimmt am Mittwoch noch einmal Fahrt auf. Bereits in der Nacht hatte die Kaltfront die Feuerwehr auf Trab gehalten - der Schwerpunkt der Einsätze lag aber in Norddeutschland. " Im Lauf des Tages bekommt aber auch Nordrhein-Westfalen etwas ab ", warnt WDR -Wetterexperte Ronny Büttner am Morgen.