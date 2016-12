Silvester wird trocken und kalt

Der letzte Tag des Jahres begann vielerorts trüb. Von den Niederlanden und Niedersachsen breiten sich dichte Wolken aus. Nur von der Eifel und der Jülicher Börde über Sauerland und Siegerland bis zum Weserbergland gibt es noch einmal viel Sonnenschein.

Klarer Himmel im Süden von NRW

Die besten Chancen, in der Silvesternacht unter sternenklarem Himmel zu feiern, hat der Süden des Landes. Dort bleibt es wolkenlos, trocken, aber kalt. " Von der Eifel über die Kölner Bucht, das Siegerland bis hin zum Sauerland gehen die Temperaturen mit bis zu minus sieben Grad ordentlich in den Keller ", so WDR -Meteorologe Stefan Laps.

Dichte Wolkendecke im restlichen Land

Die übrigen Landesteile verbringen die Nacht allerdings unter einer dichten Wolkendecke. Ganz vereinzelt könnte es auch Nieselregen geben. Gefrierender Regen und Glatteis seien aber nur in einem schmalen Streifen in Ostwestfalen möglich - vom Hellweg über das Delbrücker Land in Richtung Eggegebirge.

Wind lässte Nebel verschwinden

Sollten die Wolken sehr tief hängen und komme dann noch Nebel dazu, trübe das natürlich auch die Sicht auf das Feuerwerk, so Laps. Doch der aufkommende Wind könnte mögliche Nebenschwaden schnell verschwinden lassen.