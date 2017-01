Zum Wochenstart drohen Schnee und Glatteis

Schöne Bilder mit weißen Landschaften auf der einen Seite. Überfrierende Nässe und glatte Straßen auf der anderen. Für den ersten Arbeitstag im neuen Jahr sagt WDR -Wetterexperte Heiko Wiese beides voraus.

Die Kälte breche aus dem Norden in Nordrhein-Westfalen ein. Bei leichten Minusgraden könne es überall schneien. Wo die Flocken ausbleiben, drohe durch gefrierende Nässe Glatteis.

Kein Schnee im Münsterland und am Niederrhein

Im Münsterland und am Niederrhein sei über den Tag nicht mit Schneeflocken zu rechnen, wohl aber im Aachener Raum, Eifel, Sauer- und Siegerland. Durch die mittlerweile kalten Böden steige auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser liegen bleibt.

In Ostwestfalen-Lippe wird es stürmisch

" Im weiteren Verlauf der Woche wird es nicht besser ", sagt Wiese. In der Nacht zum Dienstag sei die Lage in Rheinland und Ruhrgebiet zwar entspannter, aber vor allem in Ostwestfalen-Lippe werde es stürmisch. Gefrierende Nässe drohe in der ganzen ersten Woche des Jahres.

Stand: 01.01.2017, 18:25