Unwetterwarnung wegen Dauerregen

In der Nacht zum Dienstag (25.07.2017) erwartet das WDR-Wetterstudio weiterhin viele Wolken und weiteren Regen - vereinzelt auch gewittrig. Vor allem in Westfalen - besonders in Ostwestfalen und dem Sauerland - können Regenfälle bis Mittwoch (26.07.2017) andauern - an einigen Orten sogar bis in die Abendstunden ohne Unterbrechung. Dabei muss mit steigenden Flusspegeln und örtlichen Überflutungen gerechnet werden.