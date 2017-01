Sturmtief "Egon", das in der Nacht auf Freitag (13.01.2017) über NRW zog, hat für kein flächendeckendes Chaos gesorgt. In weiten Teilen des Rheinlands und des Ruhrgebiets blieben höchstens ein paar Zentimeter Schnee liegen. Anders dagegen in Blankenheim in der Eifel: Hier sorgte Egon für weiße Straßen und Felder.