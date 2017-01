Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet

"In der Nacht zum Freitag drohen bis in tiefe Lagen starke Schneefälle ", warnte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag (12.01.2017). " Dabei können verbreitet zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee fallen, in Staulagen um 30 Zentimeter. " Der größte Teil des Schnees falle innerhalb von sechs Stunden in der zweiten Nachthälfte bis Freitagmorgen.

In Verbindung mit Sturmböen müsse vor allem im Bergland mit starken Schneeverwehungen gerechnet werden. " Erhebliche Schäden mit massiven Behinderungen im Straßen-, Luft- und Schienenverkehr sind möglich." Auch Stromausfälle durch vereiste Überlandleitungen seien nicht ausgeschlossen.