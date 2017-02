Ein Hauch von Frühling

" Das Hoch Erika sorgt heute für Fast-T-Shirt-Wetter in NRW ", sagt Maria Frädrich vom WDR -Wetterstudio. Bei viel Sonnenschein gebe es im Rheinland und in Ostwestfalen-Lippe nur ein paar lockere Wolken - bei Temperaturen zwischen neun und 16 Grad. Doch der Vorgeschmack auf den Frühling hält nicht lange an.