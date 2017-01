Bislang kälteste Nacht des Winters in NRW

Im Sieger- und Sauerland sowie Teilen des Bergischen Lands und der Eifel fiel das Thermometer noch weiter: zum Beispiel in Lennestadt auf minus 13,6 und in Eslohe auf minus 15,4 Grad. Spitzenreiter war die Wetterstation Kalterherberg in Monschau mit minus 15,7 Grad - der NRW-Tiefstwert in diesem Winter. Deutschlandweit machte das bayerische Eschenfelden das Rennen: minus 23 Grad.