Wann wird's mal wieder richtig Sommer?

WDR.de: Das sind ja nicht so tolle Aussichten . . .

Laps: Ja, aber in unseren Breitengraden vollkommen normal. Deutschland liegt nun mal nicht in den Subtropen. In Mitteleuropa ist es völlig normal, dass sich im Sommer sonnige und warme mit regnerischen und kühlen Wetterphasen abwechseln. Erst südlich der Alpen gibt es so etwas wie eine Hitze- und Schönwetter-Garantie im Sommer. Spanien, Italien, Griechenland haben derzeit Sonne und Temperaturen von mehr als 35 Grad gebucht.

WDR.de: Also gibt es keinen Grund, sich in Deutschland über Regen zu beschweren?

Warme Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen.

Laps: Naja, die extremen Regenfälle der vergangenen Wochen waren schon belastend. Selbst die Landwirte, die sich häufig über Regen freuen, sagen in diesem Jahr teilweise, es ist etwas zu viel. In Ostdeutschland gab es mancherorts drei- bis viermal so viel Niederschlag wie gewöhnlich.

WDR.de: Hängt das mit dem Klimawandel zusammen?

Laps: Nein, das kann man nicht direkt in Verbindung bringen. Klima umfasst immer einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Nasse Sommer oder einzelne Unwetterlagen sind immer bedingt durch die gegenwertige Wetterlage. Extreme Wetterschwankungen im Sommer gab es schon immer und wird es immer geben, ob durch den Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten möglicherweise häufiger, wird man sehen. Ich weiß zum Beispiel von großen Überschwemmungen durch Starkregen im Raum Oberhausen aus dem August 1931.

WDR.de: Womit hängt so etwas zusammen?

Laps: Das erklärt sich durch den geringen Temperaturunterschied zwischen Nordpol und Äquator, der jedes Jahr im Sommer herrscht. Dadurch gibt es in der Regel nur sehr geringe Luftbewegungen auf der Nordhalbkugel. Das bedeutet, wenn einmal ein Hochdruckgebiet mit gutem Wetter da ist, kann es auch mal über längere Zeit bleiben. Das gleiche gilt aber auch für Tiefdruckgebiete mit ihren Regenwolken. Hinzu kommt, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. Deswegen überrascht es vielleicht kaum, dass der Juli und August gleichzeitig die nassesten Monate im Jahr bei uns sind.

WDR.de: Bedeutet das, dass sich alle Schüler in NRW auf Regen für den ganzen Rest ihrer Sommerferien einstellen müssen?

Laps: Nein, da kann ich allen etwas Hoffnung machen. Schon zum kommenden Wochenende könnte sich ein neues Hochdruckgebiet ankündigen. Mit etwas Glück bringt das wieder richtiges Sommerwetter.

Das Interview führte Jörn Kießler.