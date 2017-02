Unerwarteter Schnee im Westen

Dass es im Westen NRW s " ein bisschen " schneien könnte, sei zu erwarten gewesen, sagt WDR-Wettermann Jürgen Weiß. Dass es dann aber doch drei bis vier Zentimeter wurden, habe die Meteorologen etwas überrascht. Dabei schneite es am frühen Samstagmorgen (11.02.2017) ausschließlich im Rheinland: Von der Eifel und Bonn aus zog der Winterzauber den Rhein entlang nordwärts, am Morgen fielen dann auch einige Flocken im westlichen Münsterland. Frühaufsteher konnten in Düsseldorf sogar auf dem einen oder anderen Hügel rodeln.

"Ski und Rodel gut" vor der Düsseldorfer Staatskanzlei

Doch das Ganze wird nicht von langer Dauer sein, sagt Weiß: Am Samstagvormittag werde es wieder mild, bis zu drei Grad. Im Rheinland taue der Schnee bereits, der Boden sei hier " nicht richtig gefroren ". Auf den Straßen bedeutet das Schneematsch, aus einigen Teilen NRWs meldete das WDR-Verkehrsstudio am Samstagmorgen allerdings auch Glatteis. Im Rheinland habe es am frühen Morgen zahlreiche Unfälle gegeben. Staus blieben bislang aber aus.

In der Nacht zu Sonntag könnte es noch einmal etwas schneien, sagt der WDR-Wetterexperte, aber auch dieser Schnee werde am Sonntagmorgen wegtauen. Dann sei es erstmal vorbei mit der weißen Pracht.

Stand: 11.02.2017, 09:16