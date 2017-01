Zwei Tote bei Unfall im Kreis Borken

Beide wurden noch in umliegende Krankenhäuser gebracht, erlagen dort aber ihren schweren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei waren zunächst ein Pkw und ein Pick-Up zusammengestoßen, dann fuhr ein dritter Wagen in die Unfallstelle. Auf der Straße soll Schneematsch gelegen haben. Die Bundesstraße musste stundenlang gesperrt werden und konnte erst am frühen Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Stand: 02.01.2017, 14:26