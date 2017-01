Zug erfasst Lastwagen in Warendorf

Beim Zusammenstoß eines Regionalzuges der Eurobahn mit einem Lastwagen am Montagabend (23.01.2017) in Warendorf sind zwölf Menschen verletzt worden, zum Glück nur leicht. Der Lkw-Fahrer wollte gegen 22 Uhr auf dem Bahnübergang in Warendorf wenden und hat offensichtlich das Rotlicht nicht gesehen. Die Schranken gingen runter, und er steckte mit seinem Auflieger mittendrin.

Zug fuhr langsam

Der Zug soll, so die Polizei recht langsam gefahren sein, konnte aber trotzdem nicht mehr bremsen und hat den LKW erfasst. Der hatte Stahl geladen, die zwölf Meter langen Stangen bohrten sich tief in die Waggons der Eurobahn. Scheiben splitterten und Sitze im Innenraum wurden durch die enorme Kraft beim Aufprall verschoben. Polizei und Rettungskräfte sprechen von großem Glück, dass bei dem Unfall niemand schwer verletzt wurde.

12 Menschen leicht verletzt

Das liegt auch wohl daran, dass sich der Zugführer kurz vor dem Aufprall in die hinteren Waggons retten konnte. Insgesamt zwölf Menschen wurden verletzt, die meisten durch herumfliegende Splitter. Noch immer laufen vor Ort die Aufräumarbeiten, der Lkw ist mittlerweile abgeschleppt worden. Es wird aber wohl noch dauern, bis auch der stark beschädigte Zug geborgen und weggezogen werden kann. Der Triebwagen des Zuges ist stakr geschädigt, deshalb wird es dauern, bis die Unfallstelle in Warendorf geräumt ist. Der Zugstrecke zwischen Münster und Bielefeld ist bis mindestens 10 Uhr noch gesperrt. Die Eurobahn hat einen Busverkehr zwischen Rheda und Münster eingerichtet.

Stand: 24.01.2017, 07:48