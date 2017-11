Wolfsverdacht in Lengerich

In Lengerich ist am Wochenende womöglich ein Schaf von einem Wolf gerissen worden. Der Kadaver ist zur Untersuchung in ein Labor nach Göttingen gebracht worden. Norbert Klar hält im Nebenerwerb Schafe auf einer Streuobstwiese. Bei seinem täglichen Rundgang am Nachmittag bemerkte er am Montag (13.11.2017), dass ein Tier fehlt. Wenig später fand er den Kadaver - abgenagt bis auf die Knochen.

Ergebnis erst in einigen Wochen