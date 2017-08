Bauern und Jäger wollen Wölfe gezielt abschießen

Der westfälische Landwirtschaftsverband in Münster hat gemeinsam mit dem Verband der Jagdgenossenschaften ein sogenanntes " Wolfsgutachten " vorgestellt. Es sollte die Frage klären, wie mit dem Wolf im Land umgegangen werden soll. Ergebnis: Den Wolf müsse man nicht stärker unter Schutz stellen, wohl aber Weiden-Tiere und Menschen. Die Empfehlung der Verbände von Jägern und Bauern an die Politik ist daher, einen gezielten Abschuss von Wölfen zu gestatten.

Verbände möchten "angemessene Regulierung"

Jagdverbände wollen den Wolf auch in NRW schießen dürfen.

Nach Einschätzung von Prof. Dr. Hans-Dieter Pfannenstiel, der das Gutachten im Auftrag des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes ( WLV ) erstellt hatte, drohen sich die Konflikte zwischen Mensch und Wolf zu verschärfen. Demnach wird " die Begrenzung der Wolfspopulation in Deutschland mit jagdlichen Mitteln erforderlich ". Es brauche eine angemessene Regulierung des Bestandes, ohne dadurch den Schutz der Art in Frage zu stellen. Während Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CDU) ebenfalls eine Abschussfreigabe anregt, hält Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die bisherige Regelung für ausreichend. Für den Gutachter und Biologen Pfannenstiel hat die Politik die Situation bereits jetzt verschlafen. Im Osten Deutschlands, sei " das Kind bereits in den Brunnen gefallen ", Risse durch Wölfe keine Seltenheit mehr.

Naturschützer halten Abschuss für unnötig

Erste Spuren hat der Wolf auch in NRW hinterlassen.