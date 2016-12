Wohnhaus in Siegen vollständig abgebrannt

In Siegen ist ein zu großen Teilen aus Holz errichtetes Einfamilienhaus am Samstagvormittag (31.12.2016) bis auf die Grundmauern abgebrannt. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, zog sich der 54-jährige Hausbesitzer Verbrennungen zu und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Seine Ehefrau erlitt einen Schock.

Kripo sucht nach der Brandursache

Die Feuerwehr hatte Mühe, ausreichend Löschwasser zu dem an einem Berg gelegenen Haus zu schaffen. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Feuerwehr mehrere Hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

