Schälschäden: Wisentverein musste tief in die Tasche greifen

Der Wisentverein am Rothaarsteig musste im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld für Schälschäden an Waldbauern zahlen. Wie das WDR Studio Siegen am Mittwoch (18.01.2017) berichtete, wurden rund 48.000 Euro aus dem Schadensfonds fällig, weil die freilebenden Wisente Bäume angefressen hatten. Das sind rund 30.000 Euro mehr als im Jahr davor.

Teurer Streifzug in Buchenwälder

Der Verein erklärt die erhöhten Kosten mit einem teuren Streifzug einzelner Wisente in Buchenwälder - und auch damit, dass die freilebende Herde wächst. Inzwischen sind 20 Wisente im Rothaargebirge unterwegs.