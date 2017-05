Oberlandesgericht verhandelt über wilde Wisente

Die Waldbesitzer hatten geklagt, weil die Wisente in ihren Wäldern unterwegs sind und Schaden anrichten, indem sie die Rinde von den Bäumen schälen. Sie fordern, dass der beklagte Verein "Wisent-Welt Wittgenstein" die Wildrinder daran hindert, in die Privat-Forsten vorzudringen. Der Verein war federführend bei der Auswilderung der Wisente.

Springende Frage: "Herrenlos" oder nicht?

OLG-Verhandlung über Wisente

In erster und zweiter Instanz hatten die Waldbauern Recht bekommen. Nun verhandelt das Oberlandesgericht ( OLG ) Hamm am Montag (08.05.2017) über zunächst fünf Klagen von Waldbauern in Sachen Wisente.

Die zentrale Frage lautet: Stehen die frei laufenden Wisente immer noch unter der Obhut des Vereins? Dann wären sie nicht als Wildtiere anzusehen. Oder sind die Tiere "herrenlos". Dann wären sie geschützte Wildtiere, und die Waldbauern müssten hinnnehmen, dass sich die Wisente in ihren Wäldern tummeln.

Wisent-Schaden im Schmallenberger Wald