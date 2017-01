Prozess um Millionenbetrug in Münster

Es ist einer der größten Wirtschaftsprozesse am Landgericht Münster, der am Dienstag (10.01.2017) beginnt. Vier Männer aus Duisburg, Düsseldorf, Wuppertal und Ibbenbüren müssen sich wegen schweren Betrugs verantworten. Sie sollen Bank-Darlehen in Millionenhöhe ergaunert haben. Die vier Mitarbeiter eines Konzerns mit Sitz in Münster werden beschuldigt, Bilanzen manipuliert und Jahresabschlüsse geschönt zu haben. So erhielten sie von verschiedenen Banken Darlehen in Millionenhöhe. Der Schaden soll 57 Millionen Euro betragen.