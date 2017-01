Wintersport: Optimale Bedingungen am Wochenende

"Die Bedingungen am Wochenende sind ideal für den Wintersport", sagte WDR-Meteorologe Jürgen Weiss am Freitagmorgen (20.01.2017). Abgesehen vom nördlichen Münsterland und Teilen Ostwestfalen-Lippes, wo es immer mal wieder ein paar Wolken gebe, könne man sich in ganz NRW auf freundliches Winterwetter mit viel Sonne und blauem Himmel freuen. Nachts wird es laut Weiss "sehr kalt" mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt, und auch tagsüber kommen die Werte kaum über die Null-Grad-Marke hinaus.

"Winterwetter aus dem Bilderbuch"

Niederschläge sind am Wochenende keine zu erwarten - sind aber auch nicht nötig. "Es ist schon jetzt überall genug Schnee da. Wir haben Winterwetter wie aus dem Bilderbuch, die Bedingungen sind optimal", so Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. Über hundert Lifte sollen dort am Wochenende öffnen, knapp 600 Kilometer Loipen seien gespurt. Und auch die Pisten und Rodelhänge sind bereit für den Ansturm der Wintersportler.

Nebenstrecken führen oft schneller zum Ziel

Wie groß dieser sein wird, ist schwer abzuschätzen. "Viele der Besucher, die zum Wintersport ins Sauerland fahren, kommen von Rhein und Ruhr und sind nur einen Tag hier", so Wintersport-Arena-Sprecherin Schulten. Diese Tagesgäste entschieden sich oft spontan für einen Ausflug. Leider auch meist zur selben Zeit: vormittags nach dem Frühstück. Entsprechend lang sind oft die Staus auf den Strecken in die Skigebiete. Wer das vermeiden will, für den hat Susanne Schulten gute Ratschläge. Erstens: Früher als die anderen losfahren. Und zweitens: "Nicht unbedingt dem Navi folgen." Ihr Tipp: Die A46 nicht bis zum Ende fahren, sondern schon in Meschede abbiegen.