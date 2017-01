Schnee knietief: Ski und Rodel gut

Mehr als 100 Skilifte sollen sich am Wochenende in der gesamten Wintersport-Arena Sauerland drehen. In den Skigebieten, in denen die Pisten auch künstlich beschneit sind, türmt sich der Schnee inzwischen auf mehr als 60 Zentimeter oder sogar noch höher. Die Wintersportbedingungen seien deshalb "ideal" , heißt es von der Wintersport-Arena.

Deswegen wird vor allem in den Skigebieten rund um Winterberg und Schmallenberg ein großer Ansturm von Wintersportlern erwartet. "Viele haben spontan gebucht" , sagte eine Sprecherin des Sauerland-Tourismus. Freie Unterkünfte direkt an den Pisten seien spontan kaum noch zu bekommen, in einiger Entfernung aber schon. Der Sauerland-Tourismus rät, sich vor der Anreise bei den entsprechenden Tourismusstellen oder im Internet nach freien Betten zu erkundigen.