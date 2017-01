Wildschwein in der Siegener Innenstadt unterwegs

Ein freilaufendes Wildschwein hat am Samstag (28.01.2017) in Siegen die Innenstadt unsicher gemacht. Das Tier habe eine belebte Straße überquert und sei durch die Tür eines Friseursalons gesprungen, teilte die Polizei mit.

In dem leeren, bereits geschlossenen Laden versteckte sich das Wildschwein in den hinteren Räumen. Zur Sicherheit verbarrikadierte die Polizei das Geschäft mit einem Streifenwagen. Da die Gefahr bestand, dass das verletzte Tier bei der Flucht Menschen verletzen könnte, erlegte ein Jäger das Wildschwein in dem Friseursalon.

Stand: 28.01.2017, 19:06