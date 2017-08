ÖPNV-Westfalentarif startet holprig

Der Start des Verkehrsverbundes Nahverkehr Westfalen-Lippe ( NWL ) in eine neue Ära ist holprig angelaufen. Am ersten Tag des neuen Westfalentarifs hatten viele Kunden Probleme, sich ein Ticket am Automaten zu ziehen. " Das hängt damit zusammen, dass wir erst heute die neue Software auf die Automaten aufspielen konnten ", erklärt NWL -Sprecher Uli Beele am Dienstag (01.08.2017). " Bis gestern waren ja noch die Tarife der einzelnen Verkehrsverbünde in Kraft. "

Mitarbeiter helfen an den Bahnhöfen

Nach Auskunft von Beele werde jedoch mit Hochdruck daran gearbeitet, die technischen Probleme zu beheben. " Wir haben an den 14 Hauptstationen Kollegen, die den Kunden mit Rat und Tat beiseitestehen ", so der NWL-Sprecher. Sie sollen auch in den kommenden zehn Tagen im Einsatz sein. Zudem seien alle Mitarbeiter von Infoschaltern und Reisezentren vor der Einführung des Tarifs geschult worden, um bei Problemen helfen zu können.

Fünf Tarifgebiete werden zu einem

Die Nahverkehrstarife Münsterland, Ruhr-Lippe-, Sechser-, Hochstift- und Westfalen-Süd waren zusammengeführt worden, um die Kundenfreundlichkeit im Nahverkehr in Westfalen zu verbessern. Für lange Strecken zwischen den ehemaligen einzelnen Tarifgebieten brauchen Reisende ab jetzt nur noch ein Ticket, das nach Auskunft des Vorstehers der Verkehrsverbünde Ulrich Conradi in der Regel günstiger werden sollte.

Verkehrsverbünde erhöhen Preise

Kurz vor dem Start in den Westfalentarif hatten die teilnehmenden Verkehrsverbünde jedoch ihre Preise erhöht. Das passiere aber jedes Jahr und habe nichts mit dem neuen Tarif zu tun, so Beele.