Vorbereitungen zum Weltfriedenstreffen

Am Sonntag (10.09.2017) beginnt das dreitägige Weltfriedenstreffen der Gemeinschaft Sant´Egidio. Dazu werden in Münster und Osnabrück mehrere tausend Teilnehmer unterschiedlicher Religionen und Nationalitäten erwartet.

Diskussionen über Politik und Gesellschaft

Die Menschen kommen zu Gebeten, Gottesdiensten und Diskussionen über gesellschaftliche und politische Themen zusammen. Die katholische Bewegung Sant'Egidio sendet am Ende dieser Treffen immer eine Botschaft in die Welt.

Alle Religionen für den Frieden

Vertreter von Sant'Egidio, Münsters Bischof Felix Genn (2.v.l.) und Osnabrücks Bischof Franz-Josef Bode (re.) freuen sich auf das Weltfriedenstreffen.

Münsters Bischof Felix Genn steht seit vielen Jahren mit der Gemeinschaft in Verbindung und freut sich auf das Treffen. Er selbst habe bereits an Treffen von Sant' Egidio in Aachen und München teilgenommen. Buddhisten, Hindus, Muslime, Juden und Christen verschiedener Konfessionen und Kirchen versammeln sich bei diesen Veranstaltungen, um ein Zeichen des Friedens zu setzen.

Erstes Treffen war in Assisi

Papst Johannes Paul II. hatte 1986 erstmals Religionsführer aus aller Welt zu einem Treffen in Assisi zusammengerufen. Seither veranstaltet die Gemeinschaft jährlich internationale Folgetreffen an wechselnden Orten.

Bundeskanzlerin zur Eröffnung erwartet

Zur Eröffnung am Sonntag wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Münster erwartet. Interessierte können sich in Münsters Dom-Laden zum Weltfriedenstreffen anmelden