Lohmann neuer Weihbischof im Bistum Münster

Münsters Bischof Felix Genn teilte am Dienstag (25.04.2017) mit, dass Rolf Lohmann in Zukunft die Bistumsregion Niederrhein leiten wird. Der 54-Jährige war bisher Wallfahrtsrektor von Deutschlands zweitgrößtem Pilgerort Kevelaer.

Evangelium jetzt verkündigen

Er will sich bei seiner Arbeit auf die Gegenwart konzentrieren: "Wir wollen gerne Kirche 2017 sein. Wir wollen jetzt das Evangelium verkündigen. Wir gucken nicht, was war vor 50, 60, 70 Jahren. Heute kommt es darauf an, diese Botschaft zu präsentieren" , sagte er bei seiner Vorstellung.

Die Bischofsweihe von Lohmann soll möglichst noch vor den Sommerferien stattfinden.

Stand: 25.04.2017, 15:02