Vier Menschen bei Verkehrsunfall in Bielefeld verletzt

Vier Personen wurden am frühen Sonntagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall an der Buschkamp-Kreuzung in Bielefeld-Senne verletzt. Ein 25-jähriger Minifahrer übersah das Rotlicht und prallte in einen Geländewagen, der grün hatte.