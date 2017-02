Viele Strafgefangene in JVA Bielefeld-Senne im Job

Fast 90 Prozent der Häftlinge im offenen Vollzug haben in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne einen Job. Mit dieser Quote sei man sehr zufrieden, erklärte am Mittwoch (15.02.2017 die Leitung der Einrichtung.