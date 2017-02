Shisha-Rauch-Vergiftung in Rhede

Passanten entdeckten den 17-Jährigen und alarmierten die Rettungskräfte. Für die war dann schnell klar: Der Junge hat eine lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Vergiftung. Sein 16-jähriger Freund zeigte keine Symptome.

Shisha-Rauchen ist gefährlich

Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ist beim Shisha-Rauchen wohl gar nicht so selten: Denn in der Pfeife verbrennt nicht nur der Tabak, sondern auch Kohle. Und so nehmen Raucher viel mehr Kohlenmonoxid auf als über Zigaretten. In geschlossenen Räumen steigt der Kohlenmonoxid-Gehalt zudem zusätzlich an. Der Junge aus Rhede ist mittlerweile außer Lebensgefahr - heute ist übrigens sein Geburtstag.

