Bocholter zu zwölf Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt

Weil er seine Lebensgefährtin erstochen hat, muss ein 36-jähriger Bocholter für zwölf Jahre ins Gefängnis. Die Richter am Landgericht Münster verurteilten ihn am Mittwoch (08.02.2017) wegen Totschlags. Der Mann hatte die Frau im Juli vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Bocholt mit 21 Messerstichen getötet.

Es war vor allem die besondere Brutalität der Tat, die für das Gericht bei der Strafzumessung gegen den Mann sprach. Mit einem Küchenmesser hatte der Mann so oft auf die Frau eingestochen, dass sie an ihren inneren Verletzungen gestorben ist.

Besonders dramatisch: Die drei kleinen Kinder waren zur Tatzeit im Haus und haben ihre leblose Mutter in der Küche gefunden. Der Tat war ein Streit des Paares vorausgegangen. Das genaue Motiv ist aber unklar geblieben. Der Angeklagte hatte die Messerstiche zwar bei seiner Festnahme gestanden, im Prozess hat er jedoch geschwiegen.