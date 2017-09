Uranoxid-Lager in Gronau startet nicht vor 2019

Das Uranoxid-Lager an der Urananreicherungsanlage der Firma Urenco in Gronau geht frühestens 2019 in Betrieb. Das hat die Bundesregierung jetzt in einer Antwort auf eine Anfrage des linken Bundestagsabgeordneten Hubertus Zdebel aus Münster mitgeteilt.

Darin schreibt die Bundesregierung: "Ein Antrag auf Inbetriebnahme wurde bisher nicht gestellt. Wann ein solcher Antrag gestellt wird, liegt in der unternehmerischen Eigenverantwortung. Mit einer Einlagerung ist nach Angaben der Betreiberin nicht vor dem Jahr 2019 zu rechnen."

Keine Beründung für Verzögerung

Bislang lagert das Uranoxid unter freiem Himmel

Das Lager für 60.000 Tonnen Uranoxid ist so gut wie fertiggestellt und sollte schon 2015 den Betrieb aufnehmen. Eine Begründung für die Verzögerung ist in der Antwort der Bundesregierung nicht erwähnt. Uranoxid ist ein schwach radioaktives Abfallprodukt der Urananreicherung. Nach Angaben des Landes lagerten im März rund 21.000 Tonnen des giftigen Stoffes in Gronau unter freiem Himmel.

Stand: 01.09.2017, 17:44