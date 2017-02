Uni Siegen: Feuerwehreinsatz wegen Giftgas-Austritts

Im Krankenhaus wurden sie auf Vergiftungen untersucht, konnten aber noch am frühen Abend wieder entlassen werden.

Uni-Betrieb kann Mittwoch weitergehen

Die Gasflasche stand in einem Unterdruck-Raum eines Chemie-Labors, in dem bei Austritt von Gasen der Luftabzug automatisch aktiviert wird. Dadurch sollte sich das Gas nicht weiter verbreiten können.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und in Schutzkleidung an der Uni. Das Ventil der Gasflasche wurde geschlossen und der Raum gelüftet. Der Betrieb kann morgen an der Uni normal weitergehen.

Stand: 14.02.2017, 18:05