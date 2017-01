Ostwestfalen-Lippe: Unfallserie auf Autobahnen

Bei Oelde überschlug sich ein Mercedesfahrer auf der A2 , blieb aber unverletzt. Auf der A33 rutschte eine Frau mit ihrem Citroen in die Leitplanke und verletzte sich dabei schwer. Allein auf der Autobahn 33 verzeichnete die Polizei am Mittwochabend fünf Unfälle. Die Ursache sei zu hohe Geschwindigkeit bei rutschiger Fahrbahn. Auch am Donnerstagmorgen ist es stellenweise gefährlich glatt. In den Kreisen Lippe und Höxter haben sich schon Unfälle ereignet.

Stand: 12.01.2017, 06:07