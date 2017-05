Zwei schwere Unfälle an derselben Stelle

Auf der Bundesstraße 475 zwischen Warendorf und Westkirchen ist es innerhalb weniger Stunden an derselben Stelle zu zwei Unfällen gekommen. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Nicht einmal drei Stunden waren vergangen, da krachte es am Freitag (05.05.2017) an der Ecke Warendorfer Straße/Westkirchener Straße zum zweiten Mal. In beiden Fällen wollten Pkw -Fahrer aus Richtung Warendorf kommend in die Landstraße 381 Richtung Beelen abbiegen.

Fünfjähriges Kind auf Beifahrersitz leicht verletzt

Wie die Polizei am Samstag (06.05.2017) mitteilte, hatten beide Linksabbieger den jeweils entgegenkommenden Pkw übersehen. Gegen 15.55 Uhr war es eine 19-jährige Beelenerin, die mit dem Fahrzeug eines Dortmunders (23) kollidierte. Der Mann war mit seiner fünfjährigen Nichte auf dem Beifahrersitz in Richtung Warendorf unterwegs.

Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen, während seine Nichte und die Unfallverursacherin mit leichten Blessuren davonkamen. Der Unfallort musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Versmolderin bei zweitem Unfall schwer verletzt

Um 18.50 Uhr kam es zur zweiten Kollision. Dieses Mal war es ein 23-jähriger Mann aus Beelen, der in die L381 einbiegen wollte und ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah.

Die 53-jährige Versmolderin am Steuer dieses Pkw wurde schwer, der Mann leicht verletzt. Der Unfallort musste wie schon am Nachmittag voll gesperrt werden.

Stand: 06.05.2017, 10:03