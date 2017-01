Fußgänger in Siegen und Iserlohn bei "Grün" angefahren

Ein 60-jähriger Mann wurde am Freitagmorgen in Siegen-Geisweid schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte er die Straße überquert, als die Ampel für ihn "Grün" zeigte. Dabei erfasste ihn ein Klein- Lkw .

Scheibe nicht von Eis befreit?

Es werde nun geprüft, ob der 28-jährige Fahrer den Fußgänger deshalb übersehen hat, " weil er die Windschutzscheibe seines Lkw nicht ordnungsgemäß von Eis und Schnee befreit hatte ", so die Polizei.

Frau mit Hubschrauber in Klinik

In Iserlohn hatte nach Angaben der Polizei am Donnerstag (19.01.2017) eine 74-jährige Fußgängerin aus Dröschede ebenfalls bei grüner Ampel die Straße überquert, als ein 60-jähriger Autofahrer sie übersah.

Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Sie war aber nicht in Lebensgefahr. Der Kreuzungsbereich blieb wegen des Unfalls knapp eine Stunde gesperrt.

Stand: 20.01.2017, 14:52