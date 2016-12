Nach Berliner Anschlag: Polizeiaktionen in NRW

Die NRW -Polizei ist auf der Suche nach dem Terrorverdächtigen Anis Amri am Morgen zu mehreren Einsätzen ausgerückt. In Emmerich wurde eine Flüchtlingsunterkunft durchsucht, in Dortmund zwei Privatwohnungen. Die Beamten nahmen vier Personen mit. | mehr