Ayse Sögüt blättert in dem Fotoalbum, das vor ihr auf dem Couchtisch liegt. Die Bilder von ihr und ihrem Mann stammen aus besseren Zeiten. "Wir sind hilflos" , sagt sie. "Wir waren hier frei, und dann werden wir von heute auf morgen als Terroristen bezeichnet. Man ist nicht mehr sicher in der Türkei. Und das ist schlimm."

Firma beschlagnahmt

Özel Sögüt

Özel Sögüt hat in der Türkei eine Firma betrieben, die mit Solartechnik handelt. Anfang Dezember wurde seine Firma beschlagnahmt. Sögüt ging deswegen am 7. Dezember 2016 zur Staatsanwaltschaft in Antalya. Doch es gelang ihm nicht, die Beschlagnahmung rückgängig zu machen. Stattdessen wurde er verhaftet. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, so der Vorwurf.



Seine Frau vermutet, der Grund für die Anschuldigungen liege darin, dass ihr Mann vor Jahren einen Investor in seine Firma holte. "Diese Person war Mitglied der Gülen-Bewegung" , erzählt sie. "Die war damals in der Gesellschaft anerkannt. Es gab auch kein Zeichen, dass die mal als Terroristen abgestempelt werden."

Türkische Botschaft schweigt

Der Gülen-Bewegung wird von der türkischen Regierung vorgeworfen, hinter dem Putschversuch im Juli zu stecken. Kopf der Bewegung ist der in den USA lebende Prediger Fethullah Gülen. Er hat die Beteiligung am Putsch immer bestritten.

Etwa 100.000 Menschen wurden seit dem Umsturzversuch in der Türkei verhaftet. Die Vorwürfe sind meist die gleichen: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Beteiligung am Putschversuch.

Eine offizielle Stellungnahme zu der Verhaftung von Özel Sögüt gibt es bislang nicht. Weder die türkische Botschaft in Berlin noch das türkische Generalkonsulat in Essen ist für den WDR zu erreichen. Auch unsere E-Mails blieben bis Dienstag (03.01.2017) unbeantwortet.

Kein Besuchstermin

Özel Sögüt ist Deutscher Staatsbürger. Seine Frau hat deshalb das Auswärtige Amt eingeschaltet. "Ich habe 1994 bewusst die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, weil ich wusste: Das ist sicherer. Ich möchte, dass sie uns helfen, ihn da raus zu holen."

Gefängnis in Antalya

Die deutschen Behörden konnten bislang aber nicht einmal einen Besuchstermin erreichen. Auf WDR-Anfrage teilt das Auswärtige Amt mit, man stehe in Kontakt mit den zuständigen Stellen in der Türkei. Außerdem werde Özel Sögüt vom Deutschen Konsulat in Ankara betreut.

Ayse Sögüt wünscht sich, zumindest einmal mit ihrem Mann telefonieren zu können. Es sind keine einfachen Zeiten für sie und ihre drei Kinder. Dass ihr Mann bald aus dem Gefängnis kommt, ist eher unwahrscheinlich.