Totschlagsprozess in Bocholt eröffnet

Am Freitag (06.01.2016) hat in Bocholt der Prozess gegen den 36-jährigen Libanesen begonnen. Er soll seine Lebensgefährtin mit 21 Messerstichen in der Küche der gemeinsamen Wohnung getötet haben.

Angeklagter äußerte sich zu Prozessauftakt nicht

Zum Prozessauftakt wollte sich der Angeklagte nicht zu den tödlichen Stichen äußern. Sein Verteidiger erklärte, sein Mandant sei durch den Prozess emotional zu sehr belastet. Deswegen bleibt auch das Motiv der tödlichen Attacke zunächst rätselhaft. Allerdings hatten Zeugen berichtet, dass es öfter Streit zwischen dem Paar gegeben hatte.

Ärzte konnten Frau nicht mehr helfen

Der Mann soll mit einem Küchenmesser mit einer 14 cm langen Klinge seine 26-jährige Lebensgefährtin getötet haben. Die Frau war noch ins Krankenhaus gebracht worden, die Ärzte konnten ihr aber nicht mehr helfen. Der Angeklagte war nach einer etwa zweiwöchigen Flucht festgenommen worden. Die getötete Mutter hinterlässt drei kleine Kinder. Mindestens eines der Kinder soll die tödliche Attacke auf die Mutter mitbekommen haben. Das Urteil wird Ende Januar erwartet.