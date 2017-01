Ein Toter bei Wohnungsbrand in Kreuztal

Der Brand ereignete sich am Sonntagmorgen (01.01.2017) laut Feuerwehr im Zimmer eines neueren Einfamilienhauses. Die alarmierte Feuerwehr begann beim Eintreffen am Brandort sofort mit der Suche nach dem Bewohner, der sich nach Angaben von Zeugen noch in dem Haus aufhalten sollte. Es dauerte einige Zeit, bis die Helfer in den brennenden Dachstuhl vordringen konnten. Dort fanden sie den gesuchten Hausbewohner. Die Feuerwehr konnte dem Unglücksopfer aber nicht mehr helfen.

Stand: 01.01.2017, 09:15