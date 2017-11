Boerne, Thiel und Gott - Tatort-Premiere in Münster

Dreharbeiten für nächste Folge laufen schon

Boerne und Thiel ermitteln in "Gott ist auch nur ein Mensch" bereits zum 32. Mal in der Domstadt. Bereits seit 15 Jahren klären der Professor und der Hauptkommissar Fälle in und um Münster auf und Folge 33 ist schon in Arbeit. Die Darsteller sind nämlich nicht nur zum feiern nach Münster gekommen. Noch bis Mitte Dezember finden die Dreharbeiten für ihren kommenden Fall "Affenteather" satt. Den aktuellen Fall des Ermittler-Duos zeigt die ARD am Sonntag (19.11.2017) um 20.15 Uhr.