Wassermangel in den Talsperren in Südwestfalen

Die Talsperren von Möhnesee bis Biggesee führen so wenig Wasser wie seit 20 Jahren nicht mehr. Der Grund: Das vergangene halbe Jahr war extrem trocken.

Wichtige Rolle bei der Trinkwasserversorgung

An der Möhnetalsperre steht der Pegel am Montag (09.01.2017) acht Meter unter dem Normalwert. Trotzdem mussten die Talsperren Wasser abgeben, um die Ruhr für das Trinkwasser zu speisen. Damit werden 4,6 Millionen Menschen im Ruhrgebiet versorgt.

Muschelbänke ausgetrocknet

Das Niedrigwasser hat auch starken Einfluss auf die Tierwelt. An fast allen Stellen sind die Muschelbänke ausgetrocknet.

Die Möhnetalsperre

Deshalb haben sich in diesem Winter viele Zugvögel hier erst gar nicht niedergelassen. Es werde Jahre dauern, bis sich die Natur regeneriert hat, meinen Experten des Ruhrverbandes.

Auch die Fische leiden. Sie finden weniger Nahrung und mussten sich auf etwa die Hälfte der üblichen Wasserfläche zurückziehen.

Stromleistung kaum noch zu packen

Pegelhinweis an der Möhnetalsperre

Das Niedrigwasser hat auch Auswirkungen auf die Talsperre selbst. Allein an der Talsperre Möhnesee werden durchschnittlich pro Jahr 13 Millionen Kilowattstunden Strom produziert. Das sei in diesem Jahr kaum noch realisierbar, sagt Ludger Harder vom Ruhrverband an der Möhnetalsperre.

So ändern sich die Zeiten: eine Aufnahme aus dem Jahr 2007, als die Talsperre überlief

Selbst bei ergiebigem Regen würde es drei bis vier Monate dauern, bis die Talsperre wieder voll wäre.