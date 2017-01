Ärger um AfD-Neujahrsempfang in Münster

Die rechtspopulistische AfD lädt am 10. Februar zum Neujahrsempfang mit Bundessprecherin Frauke Petry und dem NRW -Landeschef Marcus Pretzell und zwar ausrechnet in den Rathausfestsaal der Stadt Münster. Viele Gegner der Partei sind darüber verärgert und verstehen nicht, wie die Stadt so etwas genehmigen konnte. Die Stadt selbst sah sich dazu gezwungen.

Stadt muss alle Parteien gleich behandeln

Im Rathaus findet am 10. Februar der AfD-Empfang statt

Die AfD habe die gleichen Rechte wie alle übrigen Parteien und dürfe deshalb Veranstaltungen im Rathaus durchführen, sagte Münsters Stadtrat Wolfgang Heuer. Die Partei sei keine verfassungsfeindliche Organisation "und von daher sind wir gehalten, im Sinne von Gleichbehandlung der AfD unseren Raum - da er auch frei ist - zur Verfügung zu stellen." Im Übrigen müsse die Partei für die Nutzung des Saals eine Miete zahlen genauso wie die SPD , die kurz vor der AfD zum Neujahrsempfang ins Rathaus einlädt.

Die Gegner planen bereits jetzt Protestaktionen, in sozialen Netzwerken rufen sie zur Teilnahme an einer Kundgebung und einer Menschenkette rund um das Rathaus auf.

Stand: 10.01.2017, 07:31